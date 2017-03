Vermoedelijke straatrovers opgepakt bij inval politie in Cronjéstraat Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft bij een inval in een woning aan de Cronjéstraat in Den Helder twee mannen gearresteerd. Zij worden verdacht van de gewelddadige straatroof in de Spoorstraat in de nacht van woensdag op donderdag.

Door Hedzer Faber - 10-3-2017, 13:03 (Update 10-3-2017, 13:27)

Het gaat om mannen van 39 en 44 jaar. Zij zouden hun dertigjarige slachtoffer omstreeks tien voor twee hebben overvallen en onder bedreiging van een mes meegenomen naar een woning aan de Westgracht. Daar is zijn telefoon afgepakt.

Foto: DNP.NU

De man wist uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het politieonderzoek leidde donderdagavond naar de Cronjéstraat.