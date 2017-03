Dijk rond Nioz komt nu steeds dichterbij

’T HORNTJE - Oud-directeur Jan de Leeuw van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) vindt het nog te vroeg om de champagneflessen te ontkurken. Maar met de toegezegde extra miljoenen van ministeries, hoogheemraadschap en gemeente Texel is versterking van de dijk om het onderzoeksterrein een fikse stap dichterbij gekomen, erkent hij.

De Leeuw behartigt de belangen van zijn voormalige werkgever in deze slepende kwestie. Nioz en hoogheemraadschap steggelen al zo’n anderhalf jaar over extra kosten die gemoeid zijn met versterking van de buitendijk om het onderzoeksterrein. Het waterschap vond aanvankelijk versterking van de inlaagdijk aan de landzijde voldoende. Het Nioz daarentegen vreest voor een hoog overstromingsrisico, dat in 2070 zelfs zou kunnen oplopen tot eens in de 55 jaar waar de landelijke norm eens in de 4000 jaar is.

Nu lijkt er toch sprake van een definitieve doorbraak in de impasse. Dat komt vooral doordat vier partijen samen verreweg het grootste deel van de benodigde 7,8 miljoen euro op tafel willen leggen om aan de wens van het Nioz tegemoet te komen. Twee ministeries (Infrastructuur en Milieu en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) zijn bereid bijna zes miljoen bij te dragen.

Daarnaast hebben ook het hoogheemraadschap zelf en de gemeente Texel de intentie uitgesproken dat ze financieel willen bijspringen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om voor maximaal 800.000 euro garant te staan.

Daarmee wordt de buitendijk rond polder ’t Horntje versterkt tot primaire waterkering waardoor ook het Nioz volledig binnendijks komt te liggen en beschermd is tegen zeespiegelrijzingen en overstromingen. Het werk aan de dijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk. Daarin wordt onder meer de hele Waddenzeedijk op Texel verstevigd en verhoogd. Het hoogheemraadschap is opdrachtgever voor deze miljoenenklus op het eiland.

Voor Texel weegt behoud van het onderzoekscentrum zwaar. Volgens het college vertegenwoordigen gebouwen en apparatuur een waarde van bijna honderd miljoen euro. Bovendien werken er circa 250 hoogopgeleide mensen. ,,Het is werk in een segment van de arbeidsmarkt waar Texel niet zoveel van heeft en dat wel belangrijk is voor het eiland’’, zegt wethouder Eric Hercules. ,,Het is voor Texel van groot belang dat het Nioz op Texel blijft. Als het rijk zoveel wil bijdragen kan Texel niet achterblijven.’’

Woordvoerder Marco Cortel van het hoogheemraadschap laat weten dat het algemeen bestuur op zijn vroegst op 17 mei een beslissing neemt over de Nioz-variant. Het besluit is vanwege nader overleg met alle partijen al enkele keren uitgesteld. Het schap is (nog) niet bereid de ontbrekende 1,1 miljoen op te hoesten. Gehoopt wordt op geld van provincie en vier Noordkopgemeenten. Daar is volgens Cortel al overleg over. De uitvoering staat gepland in het tweede deel van volgend jaar.