Dagje rondsnuffelen in Helders ziekenhuis

Archieffoto Hollandmediacombinatie/Petra Bies Beren en poppen mogen mee naar het ziekenhuis, daar wachten specialisten op ze in het Teddyberenhospitaal.

DEN HELDER - Benieuwd hoe een knieprothese eruit ziet of hoe een nierdialyse gaat? In het Noordwest Ziekenhuis wordt er zaterdag 18 maart van alles over verteld en gedemonstreerd. Het Helderse ziekenhuis houdt dan open dag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de landelijke week van zorg en welzijn. Ook zorgorganisatie Vrijwaard heeft een uitgebreid programma opgesteld, met onder meer drie verwenmiddagen.

Door Petra Bies - 9-3-2017, 14:10 (Update 9-3-2017, 14:10)

Niet alleen ’gewone’ nieuwsgierigen worden bediend, er is ook volop aandacht voor werken in de zorg. In het ziekenhuis is er tijdens de open dag een werkgeversplein. Bezoekers kunnen er informatie krijgen over werken in het ziekenhuis en onder andere kennismaken met het opleidingsinstituut Noordwest Academie. Er hangt een overzicht van de vacatures én verpleegkundigen en leden van de raad van bestuur zitten klaar voor een gesprek met een ieder die dat wil.

Kinderen kunnen hun pop of knuffel laten onderzoeken in het Teddyberenhospitaal, er is een kleurwedstrijd en er worden ijsjes uitgedeeld.

De open dag start om elf uur en duurt tot drie uur. Een groot aantal specialismen neemt deel. Zo tonen de medewerkers van orthopedie bijvoorbeeld modellen van heup- en knieprotheses en kunnen bezoekers bij oncologie informatie krijgen over onder meer hoofdhuidkoeling bij een chemokuur. Ook is het mogelijk een bezoek te brengen aan radiologie, endoscopie, cardiologie, revalidatie en de nierdialyse.

Op een aantal poli’s kunnen bezoekers testjes ondergaan zoals een gehoortest en een fitheidstest. Ook is het mogelijk om cholesterol en bloedsuiker te laten prikken, de bloeddruk te laten meten of een behandeling van de handmasseurs te krijgen. Er zijn workshops smoothie maken en bezoekers kunnen ziekenhuismaaltijden proeven. Wie wil, kan zich in de fotohoek verkleden met de nieuwe ziekenhuiskleding en als arts of verpleegkundige op de foto gaan.

Vrijwaard

Zorgorganisatie Vrijwaard houdt drie keer een verwenmiddag, waarop locatiebewoners en bezoekers zich kunnen laten masseren, kappen en op laten maken. Op 13 maart van twee tot half vier in De Soos aan de Walvisvaardersweg, op 14 maart van half drie tot vier uur in Ten Anker aan de Timorlaan en op 15 maart van half drie tot vier uur in de Westhoek aan de Westgracht. Bezoekers betalen tweeënhalve euro.

Op 18 maart staat Vrijwaard op de markt in de Beatrixstraat met informatie over diensten en producten én hapjes.