Helderse verdachte verkrachting Westerland mag dochtertje zien

DEN HELDER - Zedenverdachte E.B. (22) mag zijn rechtszaak thuis afwachten.

Door Hedzer Faber - 9-3-2017, 13:50 (Update 9-3-2017, 13:50)

De Nieuwedieper wordt ervan verdacht verschillende vrouwen fysiek te hebben mishandeld, plus de verkrachting van een minderjarig tienermeisje in Westerland op Wieringen. Hij moet daarvoor op 1 juni voor de meervoudige strafkamer in Alkmaar verschijnen.

B. vroeg tijdens een tussentijdse zitting gisteren in een emotionele brief aan de rechtbank of hij alsjeblieft tot die tijd naar huis mocht. ’Mijn enige wens is om mijn drie weken oude dochtertje te zien.’

Hij was niet...