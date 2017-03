Vergoeding stroomstoring voor 2107 adressen in Den Helder

Archieffoto George Stoekenbroek Herstelwerkzaamheden in de Spuistraat aan de kapotte kabel die de stroomstoring veroorzaakte.

DEN HELDER - Netwerkbeheerder Liander betaalt aan 2107 adressen in het Helderse centrum een vergoeding vanwege de langdurige stroomstoring op 15 november vorig jaar.

Door Petra Bies - 10-3-2017, 8:17 (Update 10-3-2017, 8:17)

Particuliere huishoudens krijgen 35 euro uitgekeerd, adressen met een zwaardere aansluiting, zoals winkels, krijgen een vergoeding van 195 euro toegekend.

Het is wettelijk geregeld dat er vergoed moet worden bij een langdurige storing. Bij gewone aansluitingen is dat vanaf vier uur zonder stroom, bij zware aansluitingen vanaf twee uur. Alle uitkeringen worden gedaan binnen de postcodegebieden 1781 en 1782. ,,Daarbinnen waren ook adressen die al weer eerder stroom hadden. Die vallen erbuiten en krijgen dus geen vergoeding’’, verduidelijkt Liander-woordvoerder Carlo van der Borgt. De betrokken adressen hebben bericht gehad. Wie dat niet heeft gehad, maar wel in aanmerking denkt te komen, kan contact opnemen met Liander via tel. 088-5426444.