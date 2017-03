Straatrovers nemen slachtoffer mee naar woning in Den Helder

DEN HELDER - Een 30-jarige man uit Den Helder is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van een straatroof in zijn woonplaats. Hij werd door twee mannen aangevallen en gedwongen mee te gaan naar een woning aan de Westgracht.

Omstreeks 01.50 uur liep het slachtoffer op de Spoorstraat. Hier werd hij aangevallen door twee mannen die hem onder bedreiging van een mes meenamen naar een woning aan de Westgracht. Hier werd het slachtoffer beroofd van zijn telefoon. Uiteindelijk wist het slachtoffer uit de woning te ontsnappen.

De politie stelt een onderzoek in naar de beroving en de identiteit van de verdachten.