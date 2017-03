De krant is... weten wat er in je stad gebeurt

DEN HELDER - Het is nat en het is koud, maar bovenal hartverwarmend: de bezoeken van lezers aan de krantcaravan die deze verregende woensdag is geïnstalleerd op de Beatrixstraat.

Door Hedzer Faber en Bo-Anne van Egmond - 8-3-2017, 22:43 (Update 8-3-2017, 22:59)

„Ik ben héél erg voor deze actie”, zegt de met zijn fiets vergroeide stadsmanager Jan Mooy, die als een van de eersten poolshoogte komt nemen. „We hebben een kritische krant in deze stad en die hebben we nodig. Democratie werkt alleen met de controle van een slagvaardige onafhankelijke pers.” Terwijl die krant voor hem in zijn functie toch ook wel eens lastig is. „Klopt, ik ben het niet altijd eens met alles dat er in staat. Maar ik ben blij dat-ie er is en ik vind dat-ie zo moet blijven als-ie is.”

Lieuwe van der Spruijt (83), sinds zijn 25ste ’lid’ van de Helderse Courant, fietst langs en knijpt in zijn remmen als hij de caravan ziet. En vat letterlijk ’en passant’ en resoluut het sentiment van velen in drie zinnen. „Ik kan niet zonder mijn krant. Alles over Den Helder staat er in. Dat ze nou juist dáárop willen bezuinigen, dát is een heel slecht idee.”

Dat vindt Erna Martens (72) uit Nieuw Den Helder nou ook. Ze kan zich niet anders heugen dan dat deze krant thuis op de deurmat ploft. Haar grootvader, de Helderse zeeredder Hendrik van Dok had hem al en de generaties na hem net zo. ,,Voor het Hélderse nieuws. Je wilt weten wat er in je stad gebeurt, en waarom.’’

David Booij (47) arriveert per bakfiets. Hij wil vooral de maatschappelijke rol van de krant benadrukken. Hij zet zich in voor de stichting KNGF Geleidehonden door het inzamelen van plasticdoppen. „De aandacht die jullie Petra Bies daar aan geeft is heel belangrijk. Zo’n actie werkt pas als veel mensen ervan weten en meedoen.”

Theo Koning vindt het Noordhollands Dagblad ’nog altijd de beste krant’ en baseert dat op eigen onderzoek. „Ik ben fan van jullie”, zegt de 85-jarige Nieuwedieper. Hij heeft alle kranten van Nederland verzameld en kwam tot de conclusie dat het NHD de beste krant is. Sinds een tijdje houdt hij ook alle berichtgeving in zeven kranten bij over de perikelen bij deze krant. Alle artikelen worden onderstreept en geanalyseerd, zo laat hij zien in een dikke map. Door de School voor Journalistiek in Utrecht is hij zelfs gevraagd om een scriptie te schrijven over het onderwerp. Zijn conclusie: „John de Mol en de familie Van Puijenbroek zijn de oorzaak van alle ellende. Het gaat gewoon om het geld.”

Knikkers

Diezelfde mening is raadslid Paul Koopman een paar uur eerder ook toegedaan. „Het gaat keihard om de knikkers.” Hij vindt dat hij langs moet komen om te vertellen over het belang van de vrije pers: „We denken wel eens als gemeenteraad dat wij de belangrijkste zijn in deze stad. Maar dat is niet zo. Het allerbelangrijkste is de vrije pers. Daarom ben ik hier bij jullie caravan, dat is het minste wat ik kan doen. Je ziet over de gehele wereld dat we de vrijheid langzaam kwijtraken. Journalisten zijn daarin belangrijk, om beelden te corrigeren.”

Koopman is nog amper uitverteld als Jack en Corry Sweep binnenstappen om te vertellen hoe blij ze zijn met de krant: „Jullie schrijven het het goede nieuws. Het wordt nooit overdreven, waar andere kranten dat wel hebben. Jullie blijven netjes en beschaafd”, zegt Jack. „We zijn bijna 56 jaar getrouwd en zo lang hebben we al de Helderse Courant”, weet Corry te vertellen. Het oudere echtpaar wilde speciaal voor deze boodschap het slechte weer trotseren. Corry, lachend: „Ja, ik zei onderweg nog tegen Jack dat we wel echt wat over hebben voor de krant.”

Ondertussen brengt Esther Zoutendijk van Robuust twee cappuccino en twee stukjes bosbessencheesecake, met de woorden ’een taart onder de riem’. „Het was zo koud en nat, ik dacht dat jullie dat wel konden gebruiken.” En weg is ze weer.

Ziekenhuis

Ook D66-raadslid Frans Klut rukt zich speciaal voor zijn boodschap aan de krant even los van het symposium dat Blijf van m’n Lijf geeft. „De krant is het bindmiddel van de Helderse samenleving, waardoor vele contacten ontstaan. Wat ik bijvoorbeeld heel prettig vindt is dat de krant acties heeft ondersteund, zoals voor het ziekenhuis. Daar heeft de Helderse Courant heel goed in deelgenomen, daarom is juist die lokale krant van belang. Je kunt als stad een vuist maken.”

Wat de Helderse Courant wel beter zou kunnen doen volgens de raadsnestor is aandacht schenken aan het sociaal domein: „Ik ben voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, en ik zie daar bijna nooit een journalist. Dat ligt natuurlijk ook aan het vergadersysteem met drie commissies op een avond - ik kan me heel goed voorstellen dat je geen drie journalisten daarvoor kunt inzetten - maar het sociaal domein raakt zó veel mensen.”

Voor Kanaalwegbewoners Arthur (68) en Rietje Saraber (63) heeft hun krant een speciale rol: inburgering. Toen zij als Achterhoekse veertien jaar geleden na ’overal en nergens’ te hebben gewoond settelden in de stad waar hij vandaan komt, namen ze meteen de Helderse Courant. Rietje: ,,Ik blader altijd als eerste door naar pagina 3, regiokatern. Ik verheug me bij het opstaan al op een nieuwe ’In 60 seonden’. Ik spel de Helderse pagina’s en zéker die over lokale geschiedenis. Ik heb de stad er beter door leren kennen.’’ Arthur: ,,Het is leuk dat we het Noordhollands Dagblad er bij krijgen, daar niet van, maar ik heb een abonnement op de Helderse Courant.’’

Sport

Ronald Kooij van de Rugbyclub Den Helder vraagt in eerste instantie aandacht voor de Rugby Experience, waarbij jongeren vanaf zestien jaar kennis kunnen maken met die sport. Maar ook hij benadrukt voor de sport het belang van een regionale krant: „Zonder vermelding in de Helderse Courant staat er niemand meer langs de lijn buiten familie en kennissen en staat het er nog zieliger voor met de sportverenigingen in deze omgeving. Dan kunnen sommige clubs zichzelf wel opheffen. Ik ben zelf eigenaar van Domino’s Pizza en ik zie ook in mijn zaak dat de wedstrijdverslagen in het maandagkatern goed worden gewaardeerd. Mijn jongens, die vooral voetballen, kijken altijd even of ze zelf nog in de krant hebben gestaan. Daar zijn ze trots op. Alleen de kleinere sporten mogen wel meer in de picture staan.”

Daarnaast voelde hij zich ondersteund door berichtgeving over het conflict dat de Rugbyclub met de gemeente had over de huurprijs: „Het voelde als een soort David tegen Goliath. Als de gemeente die berichtgeving in de krant ziet, hebben ze ook het gevoel dat ze er iets aan moeten doen.”

,,Ik heb een tijdje een landelijke krant gelezen, maar lees nu weer de Helderse. Ik kon het lokale niet missen’’, zegt Kim Hartman (46), als ze een idee voor een reportage komt slijten. ,,Als ik nu langs een bouwproject kom, dan weet ik door de krant wat daar gaande is. Ik lees hem samen met mijn vader. Makkelijk, goedkoper. Maar als ik deze actie zie - het gaat toch om het geld - dan zet dat me wel aan het denken.’’

Steun

Er klinkt gepruttel. Het is het bezorgwagentje van Stadsbrouwerij Helderse Jongens; veel in het nieuws geweest de laatste paar jaar. Vanuit het niks opgewerkt tot de bouw van een professionele brouwerij en horeca in Fort Westoever. Wat zonder grote steun vanuit de Helderse bevolking niet mogelijk was geweest. Brouwer Mitchell Gerrits: ,,De berichtgeving in de krant is een grote steun geweest voor de crowdfundingsactie. We proberen iets moois neer te zetten voor Den Helder en dat is zonder bekendheid geen doen.’’

Ook LOS-verslaggever Gerard Terpstra komt buurten. Hij hoort een vurig pleidooi aan van Pieter Blank, van De Oranjerie. Een pleidooi voor lokalisering. Blank: „We hebben een lange tijd globaliserende gedachten gehad, maar we moeten terug naar het lokale.’’

,,Vergelijk het met agenten: je had de buurtagent, dat werd een stadsagent en later een regioagent. Dat moet je niet met de krant hebben. Men moet niet denken dat Den Helder, Schagen en Alkmaar wel één redactie kan worden. Dan heb je amper nog mensen die op zoek kunnen gaan naar onafhankelijk nieuws. Daarin schuilt een groot gevaar.”