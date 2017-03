’Halpin speelt over heel de wereld’

PR-foto Kieran Halpin

Gitarist en songwriter Kieran Halpin heeft een eigen schare fans in Den Helder die reikhalzend uitkijkt naar zijn komst in Windkracht 13 aan de Weststraat. ,,Hij speelt over heel de wereld. Het is een echte ster die met zijn handgemaakte gitaar een fantastisch ervaring verzorgt’’, zegt Leo Ellen van Windkracht 13.

Door Monique Trijsburg - 8-3-2017, 17:17 (Update 8-3-2017, 17:17)

De Ier staat bekend om zijn rauwe stem, eigen teksten en een krachtige, akoestische gitaarsound.

Zondagmiddag 12 maart is het zover. Dan verschijnt de 61-jarige Ier ten tonele, eerder trad hij in...