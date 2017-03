Musicalgroep ontlaadt na zware scènes

Er wordt gelachen en gedanst. Op K3. Door vier tieners en drie twintigers in de kleine gymzaal van Jenaplanschool De Verrekijker aan de Pasteurstraat. Iedereen kent de passen van het nummer MaMaSé en danst vol overgave mee. Ook de musicaldocent, Melanie Uijleman. Ze geniet zichtbaar, net als de rest, van het dansje waarmee ze bewust even niet in het gareel lopen. ,,Even ontladen, hoor. Er zitten al genoeg zware scènes in de musical’’, vindt Uijleman.

Door Monique Trijsburg - 8-3-2017, 17:12 (Update 8-3-2017, 17:12)

