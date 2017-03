Blijf van m’n Lijf nog elke dag vol

DEN HELDER - Vrouwenopvang Blijf van m’n Lijf in Den Helder bestaat 35 jaar. Een jubileum waar woensdag in De Kampanje een drukbezocht symposium aan werd gewijd. Conclusie na afloop: de voorziening is nog steeds hard nodig.

Door Leo Blankredactie.hc@nhd.nl - 8-3-2017, 17:12 (Update 8-3-2017, 17:12)

’Verander muren in deuren. Veiligheid centraal’ luidde het thema. Diverse sprekers lieten hun licht schijnen over opvang van vrouwen, al dan niet met kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk en/of seksueel geweld.

Wethouder Pieter Kos (Stadspartij) wees op de rol die de centrumgemeente vervult bij projecten voor beschermd wonen. ,,Samen met instanties kunnen we het verschil maken. Al is het een illusie dat Blijf van m’n Lijf ooit overbodig wordt.”

Het is overigens de vraag of de instelling, voortgekomen uit een initiatief van het Vrouwencentrum in de marinestad, op dezelfde voet kan blijven draaien.

Decentraliseren

De overheid overweegt vrouwenopvang te decentraliseren. Dat zou kunnen betekenen dat Blijf van m’n Lijf Den Helder een regionale in plaats van landelijke functie krijgt.

,,Helemaal fout! Het is voor slachtoffers van het grootste belang dat ze zo ver mogelijk van hun gewelddadige partner een veilig heenkomen kunnen zoeken. Dat valt weg als opvang alleen mishandelde vrouwen uit eigen regio mag toelaten”, moest oud-directeur Nel Dol van het hart.

Ook subsidiegelden uit Den Haag zouden binnenkort weleens naar iedere gemeente apart in plaats van naar een centrumgemeente als Den Helder kunnen stromen.

Kos: ,,Dat zou kunnen beteken dat de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland ieder voor zich vrouwenopvang gaan regelen. Ik zie dat nog niet gebeuren. We zijn daarover in goed gesprek met elkaar.”

Nel Dol stond in 1982 aan de basis van het eerste schuiladres voor vrouwen, toen nog gevestigd in twee woningen in de Hulkstraat. Ze vertelde over de brand die bewoners en medewerkers in 1993 enkele maanden dakloos maakte.

Geheime locatie

Sinds 2002 zetelt Blijf van m’n Lijf op de huidige, geheime locatie. Actuele cijfers over de nog noodzaak van de vrouwenopvang spreken boekdelen, aldus maatschappelijk werkster Karin Hofland: ,,We kunnen negen vrouwen en twintig kinderen huisvesten. We hebben één kamer voor noodopvang waar een slachtoffer uit de Noordkop drie nachten kan blijven.”

,,Het gebouw zit altijd vol. Dat geldt ook voor andere Blijf van m’n Lijf-huizen. De doorstroming is soms zo slecht dat iemand weleens twaalf dagen in onze noodopvang moet blijven.”

Spagaat

De instelling, waar twaalf medewerkers werkzaam zijn, zit volgens Hofland in een spagaat: ,,We willen meer zichtbaar zijn, ook voor partners als politie, Veilig Thuis en GGZ. Het ambulante team in de regio gaat zoveel mogelijk de boer op. Aan de andere kant moeten we onze anonimiteit in de gaten houden. Vrouwen en kinderen in noodsituaties moeten ervan op aan kunnen dat ze hier veilig wonen.”