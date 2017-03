Witte Jassen: ’Vampier’ die met rug naar tv wollen sjaal breit

Foto George Stoekenbroek Frank Zoetelief: ,,Ik neem de tijd voor patiënten.’’

DEN HELDER - Hij is wel eens uitgemaakt voor vampier. Frank Zoetelief, bloedprikker van het lab in het Helderse ziekenhuis, haalt de schouders op. ,,Het is dankbaar werk. Er zijn mensen die speciaal vragen om door mij geprikt te worden.’’

Door Delano Weltevreden - 9-3-2017, 7:08 (Update 9-3-2017, 7:08)

Altijd al bloedprikker willen worden?

,,Nee, ik heb een metaalopleiding gedaan, lts. Daarna heb ik in Alkmaar mijn lasdiploma gehaald. Ik ging de dienst in, maar moest nog drie maanden wachten. Wij woonden naast zuster Kueter die hier directeur was. Via dat kruiwagentje...