WandelHalve voert vooral door woonwijken Den Helder

Archieffoto Peter van Aalst Wandelaars bij Fort Dirksz Admiraal tijdens de allereerste WandelHalve in 2011.

DEN HELDER - De wandeltocht van de Halve van Den Helder voert zaterdag 8 april vooral door de Helderse woonwijken. De 1800 deelnemers lopen onder meer door de Visbuurt, oud-Den Helder en Nieuw Den Helder. De organisatie hoopt dat buurtbewoners voor een vrolijke omlijsting gaan zorgen van de halve marathon.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 9-3-2017, 8:53 (Update 9-3-2017, 8:55)

