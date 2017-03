Meidengroep O’G3NE treedt op tijdens Sail Den Helder

Foto ANP/Sander Koning Meidengroep O’G3NE tijdens de perspresentatie van het songfestivalnummer.

DEN HELDER - De meidengroep O’G3NE is op 23 juni een van de muzikale acts tijdens Sail Den Helder. De groep vertegenwoordigt Nederland in mei tijdens het Eurovisiesongfestival in Kiev, Oekraïne.

Door Carina Gutker - 8-3-2017, 10:25 (Update 8-3-2017, 10:25)

O’G3NE bestaat uit de drie Brabantse zussen Lisa (22), Amy en Shelley Vol (beiden 21). De naam staat volgens hun website voor 'O-Gene', oftewel de O' bloedgroep van hun moeder en de meisjes als de nakomelingen, de genen, die hen verbindt.

Met het zelfgeschreven 'Adem in, adem uit' wonnen ze in 2007 de Nederlandse voorronde van het Junior Eurovisiesongfestival. In Rotterdam werden ze uiteindelijk elfde. In 2014 waren ze de winnaars van het vijfde seizoen van de Voice of Holland. Hun bekendste hit is het door hun vader geschreven nummer Magic.