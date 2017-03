Illegaal bomen gekapt bij nieuw moskeegebouw Den Helder

DEN HELDER - Islamitische stichting Nida ul Islam heeft illegaal bomen laten snoeien en kappen zonder vergunning bij hun gebouw aan de Lupinestraat. ,,Dat hadden ze moeten aanvragen’’, zegt gemeentewoordvoerster José van der Burg. ,,We zijn nu aan het kijken of we ze een herplantplicht gaan opleggen.’’ Of de stichting ook beboet wordt voor de illegale werkzaamheden is nog onbekend.

Door Bo- Anne van Egmondb.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 7:54 (Update 8-3-2017, 7:54)

