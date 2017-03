Nestkasten Julianadorp moeten spreeuwen lokken tegen engerlingen

Een spreeuw. Foto anp

JULIANADORP - Sinds deze week hangen er rond het B-veld van sportpark Julianadorp zes nestkasten. Die moeten spreeuwen lokken. Het sportveld is namelijk vorig seizoen getroffen door een engerlingenplaag en die vormen een bedreiging voor het grasveld.

Door Marischka de Jager - 7-3-2017, 17:20 (Update 7-3-2017, 17:25)

Spreeuwen eten deze keverlarven graag. Door de natuurlijke vijand van de engerling aan te trekken hoopt de gemeente problemen op het sportveld op een natuurlijkvriendelijke manier te voorkomen.

De larve verblijft een of meerdere jaren in de grond. Engerlingen vreten aan de ondergrondse delen van de grasplant. In de periode tussen juli en september kan de vraatschade zulke vormen aannemen dat hele delen van het gazon afsterven. Ook andere gewassen kunnen doodgaan als gevolg van de schade die aan de wortels worden toegebracht door engerlingen.

De gemeente heeft de Vogelwerkgroep Den Helder gevraagd de nestkasten op te hangen. De actie past ook binnen het kader van de Green Deal. Dat is een overeenkomst tussen de overheid en andere partijen, met als doel te gaan samenwerken om in 2020 te komen tot een chemievrij beheer van sportvelden en golfbanen.