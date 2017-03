Krantkaravaan strijkt neer in Den Helder

Archieffoto

DEN HELDER - Wat verwacht u van uw Helderse Courant? Verslaggevers Bo-Anne van Egmond en Hedzer Faber doen woensdag de Beatrixstraat in Den Helder aan met de krantcaravan, om reacties van lezers op te tekenen.

Door Hedzer Faber - 7-3-2017, 16:52 (Update 7-3-2017, 18:00)

Heeft u een bijzonder verhaal? Een aankondiging, een hartenkreet, kritiek of suggesties? Of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen met onze journalisten? Wees dan van harte welkom in de actiecaravan. Deze is van 12 tot 15 uur te vinden op de Beatrixstraat, ter hoogte van de Keizerstraat.

De krantkaravaan is onderdeel van de actie #ditismijnkrant. De hele week rijden caravans door de verspreidingsgebieden van de dagbladen van Holland Media Combinatie (HMC).

Met deze actie wil het actiecomité het belang van regionale journalistiek benadrukken. Verslaggevers gaan in gesprek met lezers, zij kunnen de standplaats opzoeken om hun gevoel bij hun dagblad met de redacteuren te delen. Daarvan wordt in de kranten en online ook verslag gedaan. Zo worden meer dan twintig plekken opgezocht in het verspreidingsgebied van de vijf dagbladen van HMC.

TMG, het moederbedrijf van de Holland Media Combinatie, kondigde op 31 december aan dat er 45 journalistieke banen bij de regionale dagbladen worden geschrapt. Het actiecomité verzet zich hiertegen. Zo’n forse bezuiniging - een kwart van alle journalisten - betekent een bedreiging voor de regionale journalistiek. Dat vindt het comité en dat vinden ook duizenden bezorgde lezers. Een oproep aan lezers om ons een ansichtkaart te sturen als steunbetuiging leverde ruim tweeduizend liefdesverklaringen op. Donderdag en vrijdag is de karavaan ook nog in de Noordkop te vinden; in Schagen en Warmenhuizen.