Insluiper is douchende bewoonster te snel af

DEN HELDER - Een insluiper is dinsdagochtend met een laptop uit een woning aan de Florastraat in Den Helder aan de haal gegaan. De bewoonster had de dader van onder de douche al haar tuin in zien komen, maar was te laat om hem buiten de deur te houden.

Dit gebeurde rond 11.00 uur. De bewoonster zag vanuit de badkamer een persoon over haar schutting klimmen. De achterdeur was open. Toen de vrouw zich had afgedroogd en aangekleed kon ze de insluiper nog net met haar laptop over de schutting zien verdwijnen.

De politie onderzoekt de diefstal en vraagt eventuele andere getuigen zich te melden.