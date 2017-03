Veel schade bij frontale botsing in Den Helder

Foto: politie Den Helder

DEN HELDER - Twee auto’s zijn dinsdagochtend rond 10.30 uur met elkaar in botsing gekomen op de Fregatstraat in Den Helder. De bestuurders bleven ongedeerd, maar de schade aan de voertuigen was groot.

Dat meldt de politie op Facebook. De auto’s werden bestuurd door een 42-jarige vrouw en een 84-jarige man.

Beide auto’s zijn opgehaald door een bergingsdienst. De toedracht van het ongeval is niet bekend.