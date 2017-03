Ecomare blij met schildpadbot

Foto Ecomare Ecomare-medewerker Herman Ploeger toont het door hem gevonden bot bij het skelet van een lederschildpad dat in Ecomare hangt.

DEN HOORN - Tijdens het hardlopen op De Hors zagen Ecomare-medewerker Herman Ploeger en zijn vriendin Nelleke Zwager een vreemd gevormd bot liggen. Herman nam het mee naar zijn werk waar biologen Pierre Bonnet en Arthur Oosterbaan het herkenden als het buikschild van een dikkopschildpad. ,,Een topvondst’’, aldus Oosterbaan.

Door Nico Volkerts - 7-3-2017, 11:16 (Update 7-3-2017, 11:16)

Deze zeeschildpadden lijken de laatste jaren hun areaal wat naar het noorden uit te breiden, maar komen veel meer voor in het zuidwesten van Europa. Ze leggen hun eieren op stranden in warmere streken, onder andere rond de Middellandse Zee.

Van deze soort zijn maar tien eerdere vondsten op het Nederlandse strand bekend. Meestal spoelen min of meer complete dieren aan, soms nog levend.

Het bijzondere bot heet het hyoplastron en het zit in het buikschild ter hoogte van de voorflippers. Een levend dier heeft er hoornen buikplaten over heen. Aan de kleur te zien is het een recent bot, maar het kan best zijn dat het meer dan honderd jaar oud is. Misschien lag het bot al op die plek op De Hors sinds de tijd dat daar de waterlijn was.

Ploeger schonk zijn vondst aan Ecomare.