Banen weg bij Acta Marine Den Helder

DEN HELDER - Acta Marine, rederij van werkschepen, voert een reorganisatie door waarbij vier van de veertig personeelsleden in Den Helder hun baan verliezen.

Door Arie Booy - 7-3-2017, 10:42 (Update 7-3-2017, 10:42)

Directeur Govert Jan van Oord: ,,Het is vervelend en emotioneel voor de betrokken mensen, maar we reorganiseren omdat de markt van olie en gas onder druk staat. De reorganisatie wordt ook ingegeven door een verandering van onze aanpak. We verdienen geen geld meer met ons thuisvlootje van boten voor het wad. Die vaartuigen worden nu verkocht en dat heeft uiteraard gevolgen voor het personeel. We hopen daar de komende weken op een goede manier met elkaar uit te komen”, meldt de directeur van het Helderse bedrijf.