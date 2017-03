Snacken met blikje bonen. Of Crokychips

Foto George Stoekenbroek Blogger Sytse Monsma (30) treft voorbereidingen voor het avondeten: een curry met paprika en mango.

DEN HELDER - Veganisten? Dat zijn toch van die dunne, bleke, chagrijnige mensen? Maar wie een blik op Sytse Monsma werpt, krijgt een heel ander idee. Want de dertigjarige Monsma mag groene voeding dan wel heel belangrijk vinden, hij geniet ook graag van zoetigheid. Daarom eet hij bijvoorbeeld niet alleen een blikje kidneybonen als snack, maar ook gerust wel eens zakje Crokychips (smaak: bolognese), Oreokoekjes of speculoos: ,,Dat is ook allemaal veganistisch.’’

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 10:23 (Update 7-3-2017, 10:25)

De Nieuwedieper is eind 2016 begonnen met een nieuwe blog:...