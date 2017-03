Veiligheidsregio NHN sluit miljoenendeal voor 38 nieuwe brandweerwagens

Archieffoto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Hedzer Faber De tankautospuit is het standaard-uitrukmaterieel van de brandweer. Hier bij de brand in het stadhuis van Den Helder in september vorig jaar.

ALKMAAR - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) heeft een miljoenendeal gesloten met het Hoogeveense bedrijf DRV voor maar liefst 38 nieuwe Mercedes-Benz blusvoertuigen.

Door Hedzer Faber - 6-3-2017, 21:35 (Update 6-3-2017, 21:36)

Het gaat om zogenoemde tankautospuiten, de basiseenheid van de brandweer. Met de aanschaf is 10,7 miljoen euro gemoeid, zo’n 280.000 euro per wagen. De auto’s worden geleverd over een periode van acht jaar. Ze worden gebouwd door de firma Rosenbaur uit Oostenrijk, op een Mercedes-Benz vrachtwagenchassis. Het Drentse DRV bouwt de wagens vervolgens in Nederland af volgens specifieke wensen van de opdrachtgever.

Zes van de nieuwe brandweerwagens worden dit jaar al geleverd. Deze worden verdeeld over de brandweerposten van Obdam, Wieringerwaard, Warmenhuizen, Stompetoren, Langedijk (Zuid-Scharwoude) en de Texelse post in De Cocksdorp. Deze vervangen verouderde blusvoertuigen.

Milieunormen

Voor dit type brandweerwagen geldt een levensduur van zestien jaar. VR NHN-woordvoerder Mischa de Bruijn: ,,De bedrijfszekerheid neemt bij oude voertuigen af. Daarnaast moeten we rekening houden met voortschrijdende techniek en veranderende eisen en normen. Denk aan milieunormen en blustechnieken die andere eisen stellen aan de voertuigen.’’

De tankautospuit is het standaard-uitrukmaterieel van de Nederlandse brandweer en is van alle markten thuis. Dit voertuig is zo ingericht dat bij zowel branden als ongevallen meteen gehandeld kan worden. Zo heeft de wagen een watertank aan boord, een schuimblusinstallatie en gereedschap om in een auto beknelde slachtoffers te bevrijden.