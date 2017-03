Mannen opgepakt voor mishandelen Helderse (23) na ruzie in winkel

DEN HELDER - Twee mannen uit Den Helder zijn zondagmiddag aangehouden voor het mishandelen van een 23-jarige vrouw, eveneens uit Den Helder.

Door Hedzer Faber - 6-3-2017, 15:52 (Update 6-3-2017, 16:07)

De twee verdachten zijn mannen van 25 en 28 jaar.

De vrouw raakte met de mannen in conflict in een winkel aan de Spoorstraat. Een van deze mannen had de vrouw hierbij een vuistslag in haar gezicht gegeven.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat zich precies heeft afgespeeld.