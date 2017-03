Sail Den Helder: kinderen leren zelf bootje bouwen [video]

Foto BouwJeBootje Kinderen bouwen onder begeleiding hun bootje.

DEN HELDER - Een zwemdiploma behalen is al mooi, maar wat is er leuker dan ook zelf je bootje te bouwen en daar een ’bootbouwdiploma’ voor te krijgen?

Door Ronald den Boer - 6-3-2017, 14:21 (Update 6-3-2017, 14:23)

De organisatie van Sail Den Helder 2017 gaat daarom in zee met het project BouwJeBootje, dat kinderen vanaf acht jaar op een speelse wijze en onder begeleiding leert hoe ze hun eigen (roei)bootje kunnen bouwen en daarmee het water op te gaan. Dat bouwen kan individueel, maar ook in groepsverband.

Zo is het mogelijk voor scholen om er een klassenproject van te maken. De deelnemers leren zelf vanaf de ontwerptekening aan de slag te gaan. Dat wil zeggen: houtbewerking, schroeven, boren, schaven, schuren, schilderen. Individuele kinderen kunnen dat samen met hun (groot)ouders doen. Uiteraard is het 1.85 meter lange bootje van multiplex na voltooiing daadwerkelijk als roei- en speelbootje te gebruiken.

Botenbouwer Caspar ten Berge, die samen met Diederik Bekkering de botenbouwers in de dop begeleidt, begon BouwJeBootje in 2015. Sindsdien bouwden kinderen al zo’n 35 boten. De workshop is overigens ook geschikt voor volwassenen. ,,Maar het lijkt ons juist voor de jeugd leuk, omdat zij daardoor meer betrokken raakt bij watersport’’, aldus Sail-directeur Eef van den Broek. ,,Tijdens Sail kunnen de gebouwde bootjes dan feestelijk te water worden gelaten.’’

In het Sail-programma wordt overigens nadrukkelijk aandacht besteed aan activiteiten voor kinderen. Zo komt de Optimist on Tour langs in Den Helder, waarbij jeugd kan zeilen in de bootjes van het type Optimist.

Van den Broek ziet er onder meer een mooi kans in voor bijvoorbeeld scholen, omdat de kinderen leren samen te werken en samen problemen op te lossen. Caspar ter Berge: ,,Niks is leuker dan de ervaring op te doen van een echte boot bouwen. Voor hen is het echt een avontuurlijk project.’’

De Sail-organisatie probeert met sponsoren de kostprijs nog omlaag te krijgen, maar vooralsnog kost deelname aan BouwJeBootje 375 euro per boot. Dat is inclusief materiaal en professionele begeleiding.

Informatie/opgave:

secretariaat@saildenhelder.nl