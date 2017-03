Den Helder energieneutraal, maar hoe?

Archieffoto Michel van Bergen

DEN HELDER - In het jaar 2040 moet Den Helder honderd procent energieneutraal zijn. Daarvoor moet er volgens wethouder Odd Wagner een warmtenet komen om Helderse huizen te verwarmen met restwarmte van het NAM-gasstation en de marinehaven, energiezuinige verlichting bijvoorbeeld en een zonnepark op Kooypunt.

Door Hedzer Faber - 6-3-2017, 11:11 (Update 6-3-2017, 11:11)

Maar daarmee staat de teller pas op veertien procent in 2020. En omdat 56.000 meer weten dan één, vraagt de redactie de inwoners van Den Helder om suggesties.

Met welke maatregelen is volgens u serieus energie te besparen? En waar is juist energie te winnen, waar we het nu nog laten liggen?

Stuur uw suggesties of zelfs plannen door via redactie.hc@nhd.nl o.v.v. ’Den Helder energieneutraal’. Vermeld hier bij uw naam, telefoonnummer en eventueel achtergrondinformatie of relevante links.

De interessantste ideeën worden onderzocht voor een serie artikelen in deze krant.