Rondleidingen bij crematorium in Schagen

SCHAGEN - Crematorium Schagerkogge in Schagen opent vanaf dinsdag iedere maand de deuren voor een avondrondleiding. Tussen half acht tot negen uur kan iedereen hieraan deelnemen.

Door Richard Zut - 5-3-2017, 16:40 (Update 5-3-2017, 16:40)

Volgens locatiemanager Dorien de Bruijne van uitvaartorganisatie Yarden komt dit initiatief rechtstreeks voort uit de toenemende belangstelling voor alles wat te maken heeft met overlijden en uitvaart.

,,We willen de mensen daarom ook de gelegenheid bieden om antwoorden te vinden en te krijgen op de vragen die bij ze leven’’, zegt zij.

Het aantal sterfgevallen in Nederland zal tot het jaar 2050 oplopen tot ruim 214.000 per jaar, tegen bijna 149.000 overlijdens nu.

Yarden, waar landelijk negenhonderd mensen werken en ruim tweehonderd vrijwilligers actief zijn, constateert dat in 2016 de meeste mensen (28%) zijn overleden in het winterseizoen en de minste (23%) in de zomerperiode.

Uit cijfers blijkt verder dat op vrijdag de meeste (15,5%) en zondags de minste mensen overlijden (13%).