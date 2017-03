Texelse Heleen (11) leest ook voor in halve finale

DEN BURG - Het was muisstil afgelopen zaterdag in de Centrale Bibliotheek Hoorn toen Heleen Landman uit Den Burg voorlas uit Wij zijn allemaal moleculen van Susin Nielsen. Niet alleen de bezoekers, maar ook de jury hing aan haar lippen.

Door Ronneke van der Genugten - 5-3-2017, 16:25 (Update 5-3-2017, 16:25)

Het was een lastige taak, maar uiteindelijk wist de driekoppige jury twee winnende kandidaten aan te wijzen; de 11-jarige Heleen en Jasmijn Dijkstra (11) uit Andijk gaan in de Nationale Voorleeswedstrijd 2017 door naar de halve finale.

De bibliotheek stond afgelopen zaterdag in het teken van de kwartfinale. Na de voorrondes te hebben getrotseerd gingen twaalf basisschool-kandidaten de strijd met elkaar aan voor een plek in de halve finale.

Tijdens het voorlezen kon je een speld horen vallen. Elf meisjes en een jongen droegen voor uit zelf gekozen boeken. Het was voor de jury moeilijk om de twee winnaars aan te wijzen. „Heleen las heel natuurlijk voor, en gebruikte goed verschillende stemmen om de personages van haar verhaal te duiden. Jasmijn was heel goed verstaanbaar en wist het publiek meteen haar boek in te trekken”, aldus de jury.