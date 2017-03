Parkeren van auto’s visite in centrum Den Helder binnenkort geregeld

DEN HELDER - De gemeente hoopt zo snel mogelijk een parkeersysteem in te voeren voor visite van bewoners in de binnenstad.

Door Marischka de Jager - 5-3-2017, 19:00 (Update 5-3-2017, 19:00)

Sinds maart kunnen bewoners in de drie blauwe parkeerzones in de binnenstad hun auto parkeren met een vergunning. Deze kost €23,80 per jaar.

Account

Visite moet vooralsnog met een schijf (maximaal twee uur) parkeren. ,,Wij zijn bezig met de inkoop van het bezoekerssysteem’’, zegt Remko van de Belt namens de gemeente desgevraagd. ,,Wij proberen dit zo spoedig mogelijk in te voeren. Via een...