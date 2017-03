Band B-Brave op Julianapop

JULIANADORP - De boyband B-Brave staat 18 juni op het tweede podium van Julianapop. Dat heeft de organisatie zondag bekend gemaakt.

Door Mike Deutekom - 5-3-2017, 17:00 (Update 5-3-2017, 17:00)

De band, die in 2013 derde werd bij het televisieprogramma X Factor, is naast de winnaar van de talentenjacht Julianadorp’s Got Talent de eerste naam die is vastgelegd voor dat tweede podium op het festival.

B-Brave won drie keer op rij een Kid’s Choice Award voor ‘Favoriete Act Nederland/België’. Hits die ze scoorden zijn onder andere ‘Door Rood’, ‘Ik laat je los’ en ‘One Night Stand’.

Twee weken geleden werden de headliners Waylon en Diggy Dex al door de organisatie bekend gemaakt. Binnenkort volgen de allerlaatste namen voor de line-up van de vierentwintigste editie van Julianapop. De voorverkoop start op 29 april.