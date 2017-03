Doorstart voor jazz met Nieuw en Diep

DEN HELDER - De Helderse Jazzstichting Nieuw en Diep wil het nog één jaar proberen.

Door Marischka de Jager - 5-3-2017, 20:00 (Update 5-3-2017, 20:00)

Toen het laatste optreden eind vorig jaar slechts door een handjevol mensen werd bezocht, wilde het bestuur de stekker er eigenlijk uit trekken. ,,Dat was toen wel een absoluut dieptepunt’’, zegt Gerard Hoekmeijer namens de stichting. Omdat er voor dit jaar nog landelijke subsidie beschikbaar is én er nieuwe bestuursleden werden gevonden, is besloten een doorstart te maken.

Dinsdag vindt de eerste bestuursvergadering plaats en staat onder andere...