Lange rijen met nieuwe TESO-snackbar voorbij

DEN HELDER - Bij de veerhaven in Den Helder bouwt TESO een nieuwe snackbar op de plaats van de oude. De kiosk wordt samengevoegd met het hoofdgebouw van TESO en voorkomt dat er nog lange wachtrijen bij de snackbar ontstaan.

Door Carina Gutker - 5-3-2017, 16:05 (Update 5-3-2017, 16:06)

,,We hadden al langer de wens om een nieuwe snackbar Bij de Boot te bouwen’’, legt Arjen Poelman van de TESO uit. ,,Uit eigen onderzoek bleek namelijk dat onze klanten niet tevreden waren over de oude cafetaria. Hij was te klein en...