’Warmte van de NAM naar huizen Den Helder’

DEN HELDER - Huishoudens kunnen over enige tijd mogelijk hun woning verwarmen met warmte van onder meer de NAM en de marine.

Door Delano Weltevredend.weltevreden@hollandmediacombinatie.nl - 5-3-2017, 22:00 (Update 5-3-2017, 22:00)

Onderzoek moet uitwijzen of zo’n warmtenet mogelijk is, zegt milieuwethouder Odd Wagner. ,,De gemeenteraad heeft in juli vorig jaar gezegd dat Den Helder in 2040 honderd procent energieneutraal moet zijn. Om die doelstelling te halen willen wij de energieproductie verhogen van de huidige 2 procent naar 14 procent in 2020.’’

Het onderzoek naar de aanleg van een warmtenet is daar onderdeel...