Bultrug niet meer gezien in Helderse haven

DEN HELDER - Na vijf dagen pret lijkt het erop dat de bultrug het voor gezien heeft gehouden in de Helderse haven. Het dier is zaterdag niet meer gespot.

Dat meldt de SOSDolfijn op Twitter. De bultrug had het prima naar zijn of haar zin in de haven. Dorus werd hij al liefkozend genoemd - naar de bekende Helderse zeeredder Dorus Rijkers - of Dora voor een meisje. Vele spotters kwamen het dier bekijken.

De marine hield rekening met de aanwezigheid van de walvis door geen sonar te gebruiken.