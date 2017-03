Geen vreemde zou Eddie iets kunnen doen

Foto HMC/Hedzer Faber Jenny Overmulder met Francesco Zoutendijk in haar woonkamer in De Schooten.

DEN HELDER - „Ik kwam bij de sloot en ik zag het meteen. Oh, Eddie. Ik zie het nog precies voor me. Hoe zijn armen lagen, zijn benen. Half in het gras, half in de sloot, de hondenriem vreemd keurig naast hem uitgelegd. In militair gelid. Ik zie dat beeld nog elke dag, vele keren. Ik word er mee wakker en ga ermee naar bed en ik ben bang dat het nooit meer voorbij gaat.”

Door Hedzer Faber - 3-3-2017, 22:15 (Update 3-3-2017, 22:15)

Jennie Overmulder (72) werd geroepen die vrijdagavond...