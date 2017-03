Eddie Overmulder ’is gedood door bekende’

Privéfoto Eddie Overmulder: ’lief, zorgzaam en spontaan’.

DEN HELDER - Eddie Overmulder is met voorbedachten rade om het leven gebracht en wel door een bekende.

Door Hedzer Faber - 3-3-2017, 22:15 (Update 3-3-2017, 22:15)

Dat zeggen zijn moeder Jennie Overmulder en beste vriend Francesco Zoutendijk in een interview in deze krant. Volgens hen zou Overmulders hond Dushi een vreemde nooit geduld hebben, laat staan toestaan dat iemand haar baasje iets aandoet.

Nieuwedieper Eddie Overmulder werd op vrijdagavond 16 september vorig jaar om het leven gebracht tijdens een wandeling met zijn hond in De Schooten. Volgens de politie staat vast dat hij door een misdrijf is omgekomen, voorbedachten rade - het verschil tussen moord en doodslag - niet of nog niet.

Volgens de nabestaanden zat de daad echter te geraffineerd in elkaar om van doden in een opwelling te kunnen spreken. Ze doorbreken met dit interview een klein halfjaar van mediastilte in de hoop dat eventuele getuigen zich alsnog willen melden.