Stelling: Liever de A9 naar Den Helder

Archieffoto Peter van Aalst Rijksweg N9.

DEN HELDER - Voorman Halbe Zijlstra van regeringspartij VVD brak op campagnetour in Den Helder een lans voor betere bereikbaarheid van de Noordkop.

Door Hedzer Faber - 3-3-2017, 21:23 (Update 3-3-2017, 21:24)

Maar de Kop van Noord-Holland moet niet langer zijn kaarten zetten op verbreding van Rijksweg N9 (Alkmaar-Den Helder), maar op een goede doorsteek van snelweg A7 (Amsterdam-Afsluitdijk) naar Den Helder.

Logisch gedacht vanuit Amsterdam, maar is de N99 nu zo problematisch? Voor veel Nieuwediepers is juist een goede en snelle verbinding met steden als Alkmaar en Haarlem van belang. Het doortrekken van snelweg A9 is de meest logische oplossing.

