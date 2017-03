Texels Nationaal Park schorst voorzitter

DEN BURG - Het bestuur van Nationaal Park Duinen van Texel heeft voorzitter Han Lindeboom geschorst met als uiteindelijk doel ontslag.

Door Redactie Helderse Courant - 3-3-2017, 17:56 (Update 3-3-2017, 17:56)

Deze beslissing is al op 10 februari genomen door een grote meerderheid, maar nu pas bekendgemaakt. Het bestuur voelt zich daartoe genoodzaakt omdat Lindeboom de schorsing niet zou accepteren en activiteiten namens het Nationaal Park zou voortzetten. Het bestuur distantieert zich daarvan.

Interne kwestie

De beslissing betreft volgens het bestuur een interne kwestie. De provincie Noord-Holland zou het zelfde standpunt innemen. Het bestuur is van plan een nieuwe voorzitter uit eigen gelederen aan te stellen, zoals in de statuten van de stichting is vastgelegd.