Zomercarnaval Den Helder gratis tijdens Sail

Foto Fabian Postma Het Zomercarnaval.

DEN HELDER - Voor de tweede keer op rij wordt het Zomercarnaval in Den Helder gratis gehouden en is voor iedereen toegankelijk.

Door Bo-Anne van Egmond - 4-3-2017, 6:30 (Update 4-3-2017, 6:30)

Het Caribische evenement vindt plaats op vrijdag 23 juni en zorgt daarmee voor een swingende start van het Sailweekend, aldus de organisatie. „Als stichting streven wij naar een gratis Zomercarnaval. Vorig jaar maakte Willemsoord dit mogelijk, nu Sail Den Helder en dat is natuurlijk geweldig. Het Zomercarnaval is namelijk onderdeel van het programma van Sail Den Helder”, zegt het bestuur van het zomerse evenement.

Sambadansers

Net als in voorgaande jaren komt er een Battle of the Drums, een sambadansshow, workshops en het Caribbean Concert. „De line-up voor het Caribbean Concert wordt op een later moment bekend gemaakt. Verder keert de grote dansvloer terug waar vorig jaar gretig van gebruik werd gemaakt door jong en oud.’’

Het Zomercarnaval is nog op zoek naar acts op 23 juni. Aanmelden kan via e-mail: zomercarnaval@

outlook.com of via Facebook ’Zomercarnaval Den Helder’.