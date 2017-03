Shoarmazaken in Den Helder, Julianadorp en Anna Paulowna gesloten om diefstal elektra en gas

In twee van de shoarmazaken aan de Koningstraat is deze apparatuur te vinden. Foto HMC/Bo-Anne van Egmond

DEN HELDER - Donderdagavond zijn acht shoarmazaken in Den Helder, Julianadorp en Anna Paulowna gesloten, vanwege diefstal van gas, elektra en water. Ook zijn twee woningen in Den Helder gesloten vanwege deze misdrijven.

Door Bo-Anne van Egmond - 3-3-2017, 10:06 (Update 3-3-2017, 12:06)

In alle tien de gevallen was er geknoeid met elektra, meldt woordvoerder Menno Hartenberg van de politie. In zeven gevallen werd er gas illegaal afgetapt en bij een shoarmazaak is de watermeter omgedraaid: ,,Dan telt de meter dus terug en krijg je op een gegeven moment dus geld terug van het waterbedrijf.''

De politie kreeg de tip via netbeheerder Liander. Vervolgens is donderdagavond de inval gedaan samen met politie, gemeente en Liander.

Hartenberg suggereert dat de eigenaren van de shoarmazaken, grillrooms en eethuisjes elkaar allemaal zouden kunnen kennen. ,,Het zou dus kunnen dat ze het elkaar hebben doorverteld dat dit kan.'' Het is voor de politie in ieder geval reden om vaker dit soort bedrijven te controleren.

De zaken blijven verstoken van gas, elektra en in het enkele geval water, zolang er nog geen nieuwe aanvraag is gedaan voor een nieuwe aansluiting. ,,Eerst wordt een inschatting gemaakt van hoeveel er gestolen is, dan moet die rekening betaald worden. Daarna moeten ze opnieuw de aansluiting aanvragen. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen, meestal gaan er een paar weken overheen'', vertelt Hartenberg.

De gemeente kan de vergunningen intrekken van de shoarmazaken.

De eigenaar van shoarmazaak Shalom stelt vrijdag gewoon weer open te gaan. Op wat er donderdagavond is gebeurd wil hij desgevraagd niet ingaan.

