Treinverkeer tussen Den Helder en Schagen weer op gang

Met de bus vanaf Station Den Helder. Foto HMC/Hedzer Faber

DEN HELDER - Als gevolg van een seinstoring reden er vrijdagochtend enige tijd geen treinen tussen Den Helder en Schagen. Inmiddels is het treinverkeer weer hervat.

Door Hedzer Faber - 3-3-2017, 9:10 (Update 3-3-2017, 10:29)

De NS zette bussen in. Reizigers kregen te maken met een uur extra reistijd. Even voor tienen was de storing voorbij.