VVD-fractieleider Halbe Zijlstra voor doorsteek A7 naar kust

DEN HELDER - Een doorsteek van de snelweg A7 (Den Oever-Amsterdam) naar de kuststrook is het meest kansrijk.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 2-3-2017, 23:09 (Update 2-3-2017, 23:09)

De Kop van Noord-Holland moet daarom niet meer zijn kaarten zetten op verbreding van de N9 Den Helder-Alkmaar.

Dat zei Halbe Zijlstra, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, donderdagavond tijdens een druk bezochte verkiezingsbijeenkomst van zijn partij op Den Helder Airport. Concrete toezeggingen over de rol van de VVD bij de komst van zo’n nieuwe verbinding, als de partij terugkeert in een volgend kabinet, deed hij niet.

,,Een vierbaans N9 is geen haalbare oplossing voor de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland’’, stelde Zijlstra, ,,maar een snelle doorsteek van de A7 richting N7 wel. Daarmee ontsluit je een groot gebied want je bent sneller in Amsterdam. Jongeren zullen dan ook gemakkelijker voor dit gebied kiezen om te wonen.’’

En dat is hard nodig, verzekerde wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon kort tevoren.

Groei

De economie in de Noordkop groeit, maar de regio vergrijst en veel jongeren zoeken hun heil voor studie en werk elders, zoals de metropool rond Amsterdam.