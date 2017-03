Optimisme galmt door de hangar tijdens VVD-verkiezingsavond Den Helder

Foto HMC Halbe Zijlstra spreekt in de helikopterhangar.

DEN HELDER - ,,We zijn niet in de kerk, we hoeven niet het evangelie te horen’’, klinkt het quasivermanend uit de mond van burgemeester Koen Schuiling. Hij is deze donderdagavond - neutraal- gespreksleider. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra heeft na een vraag uit de zaal net iets te lang een liberaal stokpaardje bereden.

Door Ronald den Boer - 2-3-2017, 22:54 (Update 2-3-2017, 23:28)

Zijn ongeveer honderd toehoorders zitten dan weliswaar niet in de kerk, zo klinkt het wel. Want de verkiezingsbijeenkomst van de VVD-afdelingen in de Noordkop vindt in een...