’Wietpanden op Oostoever terecht op slot’

Foto Holland Media Combinatie De ontmanteling van de hennepplantage op Oostoever, vorig jaar oktober.

DEN HELDER - Had de gemeente drie bedrijfsunits aan de Oostoeverweg voor zes maanden moeten sluiten, omdat in één ruimte een forse hennepplantage was aangetroffen?

Door Delano Weltevreden - 2-3-2017, 21:15 (Update 2-3-2017, 21:15)

Of had de burgemeester het ook bij twee kunnen laten? Voorzitter Wouter Zorg van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie heeft daar twijfels over. ,,Het is een grensgevalletje’’, zei hij donderdagavond tegen Rosalie Ngalle die het gemeentelijk beleid verdedigde. Zij staat echter pal achter het besluit van burgemeester Koen Schuiling om de drie units te sluiten. De sluiting van drugspanden...