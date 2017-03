Eenzaamheid te lijf met huiskamerpilot Heiligharn Den Helder

DEN HELDER - Om eenzame ouderen enerzijds uit hun woning te krijgen en anderzijds meer in te lichten over sociale voorzieningen, wordt in Heiligharn als pilot een huiskamer ingericht.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 2-3-2017, 20:04 (Update 2-3-2017, 20:04)

Op een laagdrempelige manier probeert de gemeente in samenwerking met Mee & De Wering, Woningstichting, Samen Sterker en De Boerderij ouderen op deze manier uit een sociaal isolement te krijgen. ,,Je hebt een behoorlijke groep die zich staande weet te houden’’, zegt gebiedsmanager Cees Kooy van De Schooten. ,,Maar je hebt ook een...