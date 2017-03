Jula, Julia en Isaac willen naar Robinsoneiland

Privéfoto Jula Gerssen.

DEN HELDER - Honderden grepen de kans om zichzelf te nomineren voor een van vier plekken voor niet-BN-ers in het tv-programma Expeditie Robinson.

Door Hedzer Faber - 2-3-2017, 15:28 (Update 2-3-2017, 15:28)

Onder hen Jula Gerssen (17) en Isaac de Freitas (33) uit Den Helder en de 21-jarige oud-Helderse Julia Ewalt. Om kans te maken op een plek in de spelshow, die draait om overleven op een onbewoond, tropisch eiland, moeten ze stemmen verzamelen. Voor De Freitas (nu plek 327) is dat nog een hele opgave.

De ’bloedje-fanatieke’ Gerssen en Ewalt staan op respectievelijk 98 en 45. De eerste 50 gaan door naar de castingdag bij RTL, plus nog 50 die door de Robinsonredactie worden geselecteerd op basis van hun ingezonden filmpje. Havist Jula Gerssen kroop hiervoor ondanks winterse temperaturen in bikini op een strandpaal: „Ik heb er best wat voor over, ja. Ik ben Robinsonfan. Het lijkt me een geweldige uitdaging en ik denk ook dat ik het ver kan schoppen. Ik ben creatief, sociaal, maar ook een fanatieke hufter. Ik wil winnen.’’

