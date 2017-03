Paar Maarsen herdenkt dood van vader op zee

DEN HELDER -

Door Arie Booy - 2-3-2017, 15:10 (Update 2-3-2017, 15:10)

Het echtpaar Maarsen uit Julianadorp werd deze week begroet door generaal Verkerk tijdens de herdenking in Indonesië van de Slag in de Javazee. Gerard Maarsen verloor zijn vader bij de zeeslag.

Na een artikel in deze krant over het verdriet van Maarsen, die zijn vader nooit gekend heeft, mocht het paar op kosten van het Karel Doormanfonds naar Indonesië om het monument voor de gevallenen te bezoeken. Ze maken deel uit van een groep nabestaanden die de afgelopen dagen in Soerabaja was.

De foto hiernaast is gemaakt bij het Karel Doorman-monument op Kembang Kuning.