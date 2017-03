Bewoners Ten Anker naar nieuwbouw Molenplein Den Helder

Foto George Stoekenbroek Verhuizers van Molenaar en Leek brengen spullen naar binnen in het nieuwe Dyckzicht.

DEN HELDER - De eerste bewoners hebben deze week hun intrek genomen in het nieuwe woonzorgcomplex Dyckzicht aan het Molenplein.

Door Marischka de Jager - 2-3-2017, 14:48 (Update 2-3-2017, 14:48)

In drie dagen tijd worden bewoners van Ten Anker verhuisd naar de 27 appartementen, verdeeld over drie verdiepingen. De begane grond en de eerste verdieping zijn voor dementerende ouderen, de tweede verdieping is voor mensen met lichamelijke beperkingen. Elke verdieping in het kleinschalige complex kent een eigen huiskamer waar onder andere gezamenlijk wordt gegeten. Verhuisbedrijf Molenaar en Leek is vrijdag en waarschijnlijk...