Paviljoen met tienduizend tulpen als blikvanger Hollands Kroon bij Sail Den Helder

BREEZAND - Een tuin met tienduizend tulpen in bloei moet tijdens de tallshipsmanifestatie Sail 2017 (22-25 juni) in Den Helder de blikvanger worden in het promotiepaviljoen van Hollands Kroon op de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Door onze verslaggever - 2-3-2017, 14:00 (Update 2-3-2017, 14:09)

Zo heeft wethouder Theo Meskers van deze gemeente, die vijftigduizend euro voor Sail uittrekt, bekendgemaakt tijdens de Lentetuin in Breezand.

Agrarische hoofdstad

,,Wij krijgen op het terrein net als de gemeente Schagen, Texel en Den Helder een eigen plek. Omdat het college Hollands Kroon beschouwt als agrarische hoofdstad van Nederland...