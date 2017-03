Automobilist Callantsogervaart meldt zich: 'fietser lokte botsing uit'

JULIANADORP - De automobilist die dinsdag een 72-jarige fietser van de weg zou hebben gedrukt en tegen de grond gewerkt, heeft zich donderdagochtend gemeld bij de politie.

Door Hedzer Faber - 2-3-2017, 10:57 (Update 2-3-2017, 11:41)

Het gaat om een 67-jarige man uit 't Zand, die een heel andere lezing heeft van het incident. ,,Ik las het vanmorgen in de krant en ik was echt boos. Ik heb meteen de politie gebeld. Die man verzint alles bij elkaar. Hij lokte juist een botsing uit.''

Volgens de aangifte van de 72-jarige man uit Julianadorp fietste hij die middag op de Callantsogervaart met zijn vrouw, toen achter hen een personenauto met hoge snelheid, toeterend kwam aangereden. Nog voor de fietser plaats kon maken, haalde de automobilist in. Hij sneed de fietsers af, waarbij de 72-jarige Dorper in de berm belandde. De automobilist stapte vervolgens uit zijn auto, pakte het slachtoffer beet en duwde hem tegen de grond. Daarna reed hij weg, aldus de fietser.

De automobilist reageert: ,,Grote onzin. Ik reed 65 en ja, ik heb getoeterd, maar dat was omdat deze man me aan het treiteren was. Ik ben geen haastige chauffeur, ik rijd zelf fiets en heb respect voor fietsers. Maar deze man was gewoon uit op een confrontatie. Ik denk dat hij er een slaatje uit wilde slaan.''

De fiets van de Dorper raakte bij het incident beschadigd. De automobilist ontkent het afsnijden en tegen de grond duwen.

De politie bevestigt dat de Zandtemer (naam bij de redactie bekend) zich heeft gemeld. Woordvoerster José van Dijk: ,,We zullen zeker zijn kant van het verhaal willen horen.''