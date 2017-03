Bewoner Den Helder krijgt meer te zeggen over omgeving

Archieffoto Simon Broersma.

DEN HELDER - De gemeente Den Helder wil nog meer dan voorheen inzetten op het zogeheten wijkgericht werken. Dat zegt Simon Broersma, de nieuwe gebiedsmanager van de Stad Binnen de Linie en coördinator van het team.

Door Bo-Anne van Egmond - 2-3-2017, 10:04 (Update 2-3-2017, 10:04)

Het wijkgericht werken houdt simpel gezegd in dat de bewoners van de stad meer te zeggen krijgen over hun omgeving en meer in gesprek kunnen over sociale problemen in hun buurt. ,,Als je het hebt over het beheer van de openbare ruimte bijvoorbeeld, willen wij meer gebiedsgericht gaan werken met een 5 jarenplan. Zo krijgen mensen van tevoren inzicht welke buurt er in een bepaald gebied aan de beurt komt en kunnen ze van te voren al hun vragen en problemen aangeven.’’ De raad moet hier nog wel een besluit over nemen.

Het voordeel is volgens Broersma dat inwoners meer kennis van de gemeente krijgen en begrip voor de afwegingen die er worden gemaakt. ,,Als je bewoners bij het proces betrekt, voorkomt het ook dat er bijvoorbeeld parkeerplaatsen verkeerd worden aangelegd.’’

Maar het gaat de gemeente niet alleen om het beheer van de openbare ruimte. ,,We proberen met ons sociale wijkteam ook meer achter de voordeur te komen, door bijvoorbeeld bewonersinitiatieven in te zetten. Ontmoeting in ’t groen in Tuindorp is daar een goed voorbeeld van: zo kunnen wij signaleren wat er met mensen gebeurt in de buurt.’’ Als gebiedsmanager is Broersma verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen voor het Wijkconvenant Plus, een potje van Woningstichting en de gemeente: ,,Van mensen die initiatieven hebben die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid of het verbeteren van de sfeer, zoals een wijkmanifestatie, optuindag of de buurtpreventiewhatsappgroep. Wij zorgen met Woningstichting voor het geld, maar de bewoners moeten zelf het initiatief nemen.’’